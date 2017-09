Montagne d’or : Une délégation de France-Libertés bientôt en Guyane

Le projet controversé de la Montagne d’Or, mine d’or d’extraction à ciel ouvert à Paul Isnard sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, porté par un consortium russo-canadien, n’en finit plus de défrayer la chronique. Ses opposants informent de la tenue d’un grand meeting, « La vérité sur le projet Montagne d’or », mercredi prochain 20 septembre à 19h sur la Place des palmistes à Cayenne, en présence d’une délégation de France-Libertés Fondation Danielle Mitterrand, en déplacement sur le territoire guyanais du 18 au 22 septembre.

« Le détail de ce meeting sera connu la veille à l’occasion de la conférence de presse en présence des deux représentants de France-Libertés, le directeur général, Emmanuel Poilane, et la chargée des droits des peuples, Marion Veber. Plusieurs rencontres sont programmées, avec les associations du Collectif Or de Question, la population, les élus comme Patrick Lecante » – maire de Montsinery-Tonnégrande, administrateur de l’Agence française de la biodiversité qui avait interpellé dans une lettre ouverte sur le projet de mine Montagne d’or – a déclaré Isabelle Guillard présidente de l’association environnementaliste Mayouri Nature et porte-parole du Collectif Or de Question.

Ce collectif réunit une centaine d’associations internationales et nationales dont France-Libertés Fondation Danielle Mitterand créée en 1996, fervent opposant à la Montagne d’Or et qui demande «l’abandon du projet aurifère en raison d’atteintes à l’environnement». Le projet de mine étant situé à proximité de la réserve biologique intégrale de Lucifer Dékou-Dékou, plus grande réserve biologique de France.

Alors que la Commission nationale du débat public (CNDP) a annoncé la tenue d’un grand débat public sur le sujet «début 2018» (Guyaweb du 14/09/2017), la présidente de Maouiri Nature se dit «satisfaite», néanmoins elle « attend la confirmation d’une date du débat public ».

Le Corsortium russo-canadien Nordgold-Colombus espère exploiter le filon de la Montagne d’Or d’ici 2022, un projet qualifié de «monstre industriel» par ses opposants car il « s’inscrit sur 190 km2 de concessions et prévoit une fosse de 2,5 km de long, 500 m de large et 400 m de profondeur » et que « son usine de traitement de minerai par cyanuration exige l’énergie de 20% de la consommation annuelle de la Guyane ». Le projet Montagne d’Or fait actuellement l’objet également d’une forte mobilisation sur la sphère numérique, près de 190 000 signatures ayant été recueillies par une pétition en ligne lancée en mars dernier, «Non à la mine d’or industrielle en Guyane !» .