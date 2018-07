Une mission d’inspection gouvernementale autour du projet dit de la Montagne d’or annoncée en Guyane

C’est ce qu’affirment les porte-paroles de Tròp violans et Or de question suite à leur entrevue ce matin dans les locaux de la Préfecture à Cayenne avec le secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu en visite sur le territoire jusqu’au 27 juillet.

Après avoir rencontré hier les acteurs de la filière aurifère pour la plupart favorables au projet dit de la Montagne d’or, le secrétaire d’État à la transition s’est entretenu ce matin avec les représentants des collectifs Or de question et Tròp violans pour faire le point sur l’activité aurifère en Guyane.

Ils auraient alors obtenu que « Tròp violans et Or de question participent à cette mission d’inspection (…) », a affirmé Michel Dubouillé, l’un des porte-parole du collectif Or de question et secrétaire général de Guyane Ecologie.

Cette mission d’inspection organisée par l’État devrait « auditionner toutes les associations qui participent à ce débat ainsi que les porteurs du projet », elle devrait être lancée « dès le retour du secrétaire d’État dans l’hexagone et (…) son contenu et son calendrier devraient être mise en place en août », a indiqué Yvane Goua, porte-parole de Tròp violans.

Pour les deux collectifs, il s’agit d’obtenir « une position définitive de l’État fin décembre 2018 sur tous les permis (…) », a-t-elle rappelé.

Pour Michel Dubouillé, cette inspection est la preuve « qu’il y avait des manquements dans le dossier de la Compagnie de la Montagne d’or. » Manquements confirmés par le rapport final d’expertise du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) qui conclut que « le dossier de présentation du maître d’ouvrage fait appel à des techniques classiques d’extraction de l’or du minerai par le procédé de cyanuration en cuves, dont la présentation, bien que succincte, est compréhensible et bien schématisée. (…) Cependant les paramètres de mode de conditionnement, du transport sur site, de la formation et la qualification du personnel et l’information aux parties prenantes riveraine sont à développer. »

Le secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire doit tenir une conférence de presse ce soir au Parc Amazonien de Guyane (PAG), l’occasion de confirmer la tenue de cette mission d’inspection.

Photo à la une (Maud Alamachère) : Michel Dubouillé, porte-parole d’Or de question, Yvane Goua, porte parole de Tròp violans et Éléonore Johannès du Collectif Premières Nations Guyane sortent de la préfecture ce matin après leur réunion avec Sébastien Lecornu, secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire.