Nicolas Hulot «pas favorable» au projet de la Montagne d’or

Lors d’une interview ce mercredi matin sur BFMTV, le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot s’est dit «pas favorable à ce projet» controversé de la Montagne d’Or, un projet de mine d’or industrielle porté par le consortium russo-canadien Norgold / Colombus Gold.

Alors qu’Emmanuel Macron a ouvertement soutenu le projet de la Montagne d’or en déclarant « c’est un projet qui, je le pense, sur ses fondamentaux peut être bon pour la Guyane » lors de son déplacement en Guyane (« Montagne d’or est le sommet de l’iceberg d’une opposition radicale de visions », Guyaweb du 1/11), son ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot a enfin exprimé son opinion sur le sujet en affichant clairement son opposition au projet de mine d’or sur le sol guyanais, la Montagne d’or, situé dans la commune de Saint-Laurent du Maroni entre deux réserves biologiques.

«Je comprends les inquiétudes des Guyanais qui ont besoin d’avoir une activité économique» a-t-il dit mais il a qualifié ce projet de « purement spéculatif» et il «ne pense pas que cela soit un projet fait pour créer de l’emploi, en tout cas ça va faire très cher à l’emploi créé» a t-il déclaré au micro de BFMTV et RMC.

Nicolas Hulot se dit «opposé à ce projet qui va créer des impacts environnementaux et pour un bénéfice économique et un bénéfice d’emploi me semble-t-il assez réduit ».

«J’ai exprimé mon opinion mais les Guyanais cumulent déjà tellement de difficultés que c’est à eux maintenant d’en décider« a-t-il conclu.

Un débat public sur le sujet devrait avoir lieu au premier semestre 2018, avait annoncé Emmanuel Macron lors de son voyage officiel en Guyane.