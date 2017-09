Or de Question lauréat du prix Danielle Mitterrand 2017

Le Collectif Or de Question a été primé par la fondation France Libertés Danielle Mitterrand, dont une délégation est actuellement en Guyane pour “comprendre les réalités du terrain, faire le relais, coordonner les acteurs en France hexagonale vers l’extinction du projet Montagne d’or”. Ce mercredi soir à 19h, sur la place des Palmistes le collectif Or de Question organise un grand meeting pour “dire toutes les vérités sur le projet de Montagne d’or”, un projet controversé de mine d’or à ciel ouvert situé à proximité de la réserve biologique intégrale de Lucifer Dékou-Dékou à Saint-Laurent du Maroni, plus grande réserve biologique de France,…