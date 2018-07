La venue d’une commission d’inspection interministérielle sur les projets miniers pointée du doigt

L’annonce par le secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu de la venue d’une mission interministérielle sur les projets miniers en Guyane, notamment celui de la Montagne d’Or, fait grincer des dents. Pour le WWF qui avait déjà dénoncé “un mirage économique” cette annonce est un “nouveau camouflet” et pour le réseau Nemo “ il est hors de question de collaborer avec une quelconque commission- bloublou”. L’ambiance est électrique cet été… Durant son déplacement en Guyane, Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire, a annoncé la venue d’une mission interministérielle sur les enjeux socio-économiques et environnementaux des projets miniers en…