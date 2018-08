La démission de Nicolas Hulot vue par les opposants à Montagne d’Or et Guyane Maritime

La démission surprise de Nicolas Hulot du gouvernement annoncée ce mardi matin sur France Inter a déferlé comme une onde de choc auprès des médias, des politiques et sur les réseaux sociaux. En Guyane, deux dossiers brûlants sont au cœur de l’actualité : le projet de la Montagne d’Or porté par le consortium russo-canadien Nordgold / Colombus Gold pour lequel il s’était positionné défavorablement, et le projet offshore de Total pour lequel le permis dit Guyane Maritime initialement délivré en 2001 avait été renouvelé en octobre 2017 alors que la loi Hulot a mis fin à la recherche et à…