7 Guyanais sur 10 opposés à Montagne d’Or

Un sondage réalisé par l’IFOP pour le WWF à la fin du mois de juin montre qu’une large majorité des personnes interrogées est opposée au projet de mine industrielle Montagne d’Or.

Commandé par le WWF, ce sondage a été réalisé par l’IFOP (Institut Français d’Opinion Publique) du 21 au 26 Juin par téléphone auprès d’un « échantillon de 608 personnes représentatif de la population guyanaise âgée de 18 ans et plus, à l’exception des personnes non francophones ».

Ce sondage intervient « à quelques jours de la fin du débat public sur Montagne d’Or qui a mis en évidence les failles du projet et l’absence de retombées pour la Guyane » selon le WWF (Fonds Mondial pour la Nature), qui souligne qu’au total les Guyanais interrogés sont « 69 % à se déclarer opposés au projet ».

Le sondage montre en effet que « 81 % des Guyanais considèrent que ce projet fait peser un risque important pour l’environnement » et pour le WWF « ils ont raison puisque la Montagne d’Or conduirait à la déforestation de 1513 hectares, à une augmentation de près de 20% de la consommation d’électricité de la Guyane et à la destruction d’une zone abritant plus de 2000 espèces », le projet Montagne d’Or faisant aussi « peser de nombreux risques sur le territoire et ses habitants (rupture de digue, drainage minier acide, transport de matières dangereuses, etc…) ».

Le WWF souligne également que « sur le plan socioéconomique les Guyanais interrogés sont 67 % à considérer que ce projet ne permettra pas le développement durable de la Guyane (76 % dans l’arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni) ».

Par ailleurs, 72 % des personnes interrogées ont répondu Non à la question « Pensez-vous que le projet Montagne d’Or doive se faire même si les autorités coutumières amérindiennes qui vivent sur ce territoire s’y opposent ? » et le WWF salue « la position ferme et immuable des peuples autochtones amérindiens qui ont multiplié les actions et mobilisations contre ce projet pendant le débat public ».

Enfin, 72 % des personnes interrogées dans le sondage ont aussi répondu Non à la question « Vous savez qu’un débat public a eu lieu ici en Guyane à propos du projet de mine d’or. La compagnie Montagne d’Or vous a-t-elle convaincu pendant le débat public ? ».

Pour Pascal Canfin, directeur général du WWF France, « la compagnie Montagne d’Or avait quatre mois pour expliquer son projet aux Guyanais. Elle a tenté de convaincre qu’il aurait des retombées positives pour le territoire mais elle n’y est pas parvenue ».

Le WWF réitère donc son opposition au projet Montagne d’Or, «une aberration écologique et un non-sens économique », et il appelle le président de la République « qui a annoncé rendre sa décision cet automne à ne pas faire la sourde oreille et à dire STOP », d’autant plus que «le gouvernement a expliqué pendant plusieurs mois que ce projet ne pourrait se faire qu’en cas d’exemplarité sur les plans environnementaux et socio-économiques et d’adhésion de la population guyanaise ».