Le réseau internet rame … !

Vous ne rêvez pas, les pages web et les réseaux sociaux à l’instar de Facebook s’affichent à la vitesse d’un escargot. L’opérateur télécom historique Orange fournit quelques explications de l’état du réseau qui se rétablira « au plus tard le 30 avril ».

Des informations viennent de nous parvenir par communiqué. Orange informe que « des travaux de maintenance sur le câble sous-marin Americas II reliant la Guyane aux Etats-Unis perturbent le réseau de télécommunications en Guyane » et que « ces opérations ont débuté hier (mercredi 26 avril) et se termineront au plus tard le dimanche 30 avril »

« Cette maintenance est susceptible de provoquer des ralentissements du débit internet. Les services de télévision et de téléphonie pourraient également être perturbés » a confirmé Orange sur l’état très lent du réseau internet.

Et pour ne pas porter le chapeau, Orange explique que « ces travaux ne relèvent pas de (s)a responsabilité » et qu’il se trouve « impacté au même titre que l’ensemble des opérateurs du territoire. »