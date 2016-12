Blada change de propriétaire

Odile Farjat passe le relais. Le site Blada a été vendu. Une page se tournera au 1er janvier pour « le plus ancien webzine » de la Guyane. Seize ans après avoir créé le portail internet, Blada, la Kouroucienne rock’n roll, Odile Farjat débranche. Elle a annoncé par communiqué la vente de la SAS Blada.com. Le repreneur est une femme, Samantha Mairesse, avec qui nous ne sommes pas parvenus à entrer en contact. On voit poindre à l’annonce du « départ à la retraite » de la sista, des ouf de soulagements et des larmes écrasées. Que l’on aime ou pas le ton libéré…