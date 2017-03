Les manifs du 8 mars

Ne pas confondre la St-Valentin et la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars, reconnue par les Nations Unies depuis 1977.

Au national, des organisations syndicales et associations féministes dont Femen, Osez le Féminisme, se rassemblent autour d’un même mouvement, « un appel à la grève pour l’égalité homme-femme à 15h40, heure à laquelle les femmes cessent d’être payées chaque jour, sur la base d’une journée standard. »

En Guyane, c’est une journée de manifestations entre culture et sport.

Expo Fanm, Fanm, Fanm

Lieu : Arbre Fromager ( 1 rue François Arago à Cayenne)

Heure : de 9h à 18h

Exposition présentée par l’association Audace de Sergine Boutin. Au programme, une journée porte ouverte à l’Arbre Fromager – association qui vient à l’aide aux femmes en détresse -, atelier de peinture de 9h à 14h et de 15h30 à 18h. Spectacle à 17h.

Conférence intitulée « Marronnes.»

Lieu : Université de Guyane (salle F002)

Heure : 18h

«Marrones. Les évasions de femmes esclaves en Guyane française aux XVIIIe et XIXe siècles », une conférence présentée par Denis Lamaison, docteur en histoire, enseignant d’histoire à l’Université de Guyane et dont les recherches actuelles portent sur le travail forcé et la violence de la société coloniale guyanaise aux XVIIe-XIXe siècles. Cette conférence sur les Marronnes, s’inscrit dans le cycle de conférences grand public en histoire données par des enseignants-chercheurs et organisées par le Département des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Guyane.

II édition de «Femmes de Culture»

Lieu : Auditorium de l’Encre

Heure : 19h

«Soirée de mise à l’honneur des femmes de culture guyanaises», cette manifestation est organisée par la CTG. «Cette année, pas moins de 14 femmes seront récompensées pour leur implication dans des domaines culturels aussi variés que le cinéma, la littérature, le conte, la musique… sous le parrainage d’Auxence Contout.»

3ème édition «Journée sportive de la femme»

Lieu : Centre Aquatique de Cayenne et au stade municipal Georges Chaumet

Jour : 12 mars

Femmes en sport, c’est une journée entièrement gratuite, dédiées aux découvertes et aux initiations sportives – Aquaforme, boxe, handball, tas chi, yoga, tennis, zumba etc…- , pour des moments de détente et de découverte. Les objectifs sont de «permettre aux femmes de se socialiser à travers le sport, de découvrir gratuitement de nombreuses activités sportives animées par des animateurs diplômés et de passer un agréable moment hors du quotidien». Avis aux 200 premières! Inscrivezvous https://cayenne.asptt.com/