Vers de nouvelles élections législatives partielles en Guyane

L’annulation des opérations électorales du second tour des législatives dans la deuxième circonscription de Guyane par les juges constitutionnels implique de fait de nouvelles élections législatives partielles dans un délai maximal de trois mois. Annoncée ce vendredi 8 décembre, la décision relative au recours déposé auprès du Conseil constitutionnel par Davy Rimane – syndicaliste et figure emblématique de la mobilisation sociale de mars et avril dernier – au lendemain du second tour des élections législatives a fait l’effet d’une bombe politico-médiatique. Elu dans la seconde circonscription de Guyane le 17 juin dernier avec 56 petites voix d’avance, Lenaïck Adam, diplômé de…