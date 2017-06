Richard Joigny : « je veux œuvrer pour une rétrocession du foncier »

Ils ne sont plus que 7 candidats dans la deuxième circonscription après le désistement de Paul Persdam investi par la France Insoumise. Les engagés de Jean-Luc Mélenchon appellent à voter en faveur de Richard Joigny. Etiqueté Parti Progressiste Guyanais (PPG) co-fondé par Jean-Marie Taubira, Richard Joigny s’est aussi prêté au jeu de nos questions écrites envoyées à l’ensemble des 17 candidats* en lice aux législatives en Guyane, des 10 et 18 juin.

Il sera face à 6 autres candidats dans la deuxième circonscription de Guyane: Chantal Berthelot députée sortante et candidate à une troisième mandature sous l’étiquette « divers gauche »; Bernard Taddeï (Union Populaire Républicaine); Jean-Etienne Antoinette (Walwari), ancien maire de Kourou, ancien député, Davy Rimane, ancien porte-parole du collectif Pou Lagwiyann Dékolé et secrétaire général de l’UTG-Eclairage et Lenaïk Adam (La République En Marche).

1/Quel métier exercez-vous ?

Je suis Directeur général des services à la Mairie d’Iracoubo et mon expérience professionnelle précédente était Directeur général des services de la commune de Maripasoula.

2/ Est-ce votre première campagne pour un mandat électoral ? Si non, quelles étaient les précédentes ?



Non ce n’est pas ma première campagne électorale, je m’étais présenté sur la liste du Parti progressiste guyanais pour les élections en décembre 2015 pour la collectivité territoriale de Guyane.

3/Pourquoi vous lancez-vous dans ces élections législatives ?

C’est avant tout une continuité dans mon engagement au service du peuple, j’ai toujours eu ce sens du service public au point d’en faire ma profession. Il était donc tout naturel de continuité dans la perspective de devenir un représentant du peuple.

4/Quelles sont les forces politiques qui vous soutiennent ?

Déjà mon parti, le PPG, mais il faut savoir que la politique n’est pas l’adage exclusif des élus ou des partis c’est avant tout le pouvoir du Peuple. Donc l’important pour moi c’est d’être soutenu par le Peuple.

5/Quels sont les sujets que vous comptez défendre en priorité devant le Parlement ?

Tous les sujets sont prioritaires, il serait inconcevable de hiérarchiser la souffrance de la population. C’est pour cela que j’œuvrerai, si je suis élu, pour que l’Etat amène une réponse globale à notre pays à hauteur des défis immenses que nous devons relever mais surtout pour inverser les situations indignes que nous vivons.

6/Quelle sont les propositions de loi que vous comptez élaborer au cours de votre mandat ?



Notre projet est de changer la société mais surtout de lutter contre les injustices et les inégalités auxquelles nous sommes confrontées au quotidien.

Tout d’abord je veux œuvrer pour une rétrocession du foncier (Sol et Sous sol) afin que nous ayons, enfin, la maîtrise des facteurs de production pour mettre en place une économie créatrice de richesse et sortir de ce fatalisme de l’économie de comptoir.

De plus, il est capital pour nous que la France ratifie la convention 169 de l’OIT car il est urgent qu’une partie de nous-même, notre histoire mais surtout la grandeur des nations amérindiennes, soient reconnues à juste titre.

Par ailleurs, la situation sanitaire déplorable de nos hôpitaux nous a largement démontré la faiblesse du système de facturation à l’acte, il sera donc urgent de légiférer dans ce sens pour donner de nouvelles perspectives mais surtout un avenir plus radieux à nos hôpitaux et de meilleurs conditions de travail au personnel hospitalier.

7/La loi de moralisation de la vie publique sera présentée avant le deuxième tour des élections législatives: quelle est votre position sur ce sujet ?

C’est un bon début pour redonner de la transparence mais surtout pour rendre de la crédibilité à nos Elus car si la population ne va plus voter c’est bien parce qu’ils ne croient plus en leur Elus. Cependant, nous aurions pu attendre beaucoup plus d’une loi de moralisation de la vie publique notamment limité le nombre de mandat de parlementaires a 2 comme ce qui a été prévu pour les exécutifs locaux et surtout cette loi aurait du s’attaquer aux conflits d’intérêts entre décideurs et lobbys car la se trouve le plus grand malaise de la République.

8/Comment comptez-vous faire appliquer concrètement l’Accord de Guyane ?

L’accord de Guyane est une demande du Peuple qui est sorti à près de 40 000 dans toute la Guyane ( Cayenne, Maripasoula, Saint laurent du maroni, Kourou…).

Proportionnellement, à l’échelle de la France hexagonale, ce serait près de 9 millions de personne dans la rue ce qui n’a jamais été fait.

C’est pour cela qu’en tant que Député je veillerai à ce que cet accord soit respecté et qu’on puisse le programmer totalement dans la prochaine loi de finance et que un planning et des délais soient transmis.

De plus, le Député ayant la mission de contrôler l’action gouvernementale sur le territoire, je veillerai personnellement, si je suis élu, à contrôler rigoureusement l’avancement du dossier et je rappellerai à l’Etat ses engagements de principe quant au plan d’urgence et/ou de convergence.

9/En cas d’élection, comment comptez-vous couvrir votre circonscription ?

Si je suis Elu, je compte mettre en place un réseau d’assistant parlementaire sur le terrain pour couvrir les 14 communes de la circonscription et qui seront directement en contact avec la population.

De plus, je compte me rendre chaque mois dans deux communes de ma circonscription pour rendre des comptes au peuple et le tenir informer de mes actions.

10/Quels sont vos principaux arguments pour convaincre les électeurs ?

Je ne prétends pas être le meilleur, loin de la car je ne pense pas que l’on puisse avoir la science infuse.

Cependant, de part mon dynamisme, mon expérience de terrain et mes connaissances je pense être bien placé pour représenter dignement le peuple et pour aller au combat contre les injustices et les inégalités pour le bien-être de la population.

De plus, ma force de caractère, mes convictions politique et ma détermination sont des atouts que je veux mettre au service de la population car je veux et pas que moi car depuis le 28 mars 2017, tout le monde veut une guyane unie, une Guyane responsable, une Guyane Debout pour un mieux vivre ensemble.

Quels sont vos outils numériques de campagne ?

Facebook :richard-jules JOIGNY

Twitter :Richard JOIGNY

Instagram :Richard JOIGNY