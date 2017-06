Les ralliements et consignes de vote du second tour

Tout comme la campagne qui se termine ce jeudi soir à minuit, les tractations sont sur le point de s’achever pour les deux fauteuils de députés convoités par les quatre candidats, une femme et trois hommes, Joëlle Prévôt-Madère, Gabriel Serville, Lenaïck Adam et Davy Rimane, en course pour ce second tour des élections législatives. Phinéra-Horth, Déroche, Sylvio Létard pour Gabriel Serville Au premier tour Gabriel Serville, maire de Matoury, député sortant, investi par le Parti Socialiste Guyanais est sorti légèrement en tête (23 voix d’écart) devant Joëlle Prévot-Madère, femme d’affaires, candidate investie par La République En Marche (LREM), qu’il avait…