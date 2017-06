Michel Quammie : « Si nous préconisons une évolution, c’est vers la création de deux départements chapeautés par la CTG »

Michel Quammie, maire de Régina, candidat divers droite et soutenu par Les Républicains (LR), est candidat pour la seconde fois sur la première circonscription aux élections législatives des 10 et 17 juin. Bien qu’il se soit prêté au jeu de nos questions écrites envoyées à l’ensemble des 17 candidats* en lice aux législatives en Guyane, Michel Quammie n’a en revanche pas répondu à la totalité de l’interview écrite.

Il sera face à 9 autres candidats dans la première circonscription de Guyane: Michel Sabas (ancien militant du Parti Socialiste Guyanais), Claire Albanesi (La France Insoumise), Julien Deroche (sans étiquette), Gabriel Serville (Parti Socialiste Guyanais), maire de Matoury et député sortant, Jemetree Guard (sans étiquette), Line Létard (Walwari), Sylvio Létard (sans étiquette), Armand Achille (anticolonialiste) et Joelle Prévôt-Madère (La République En Marche !)

1/Quel métier exercez-vous ?

J’exerce depuis 20 ans la profession d’Avocat à Cayenne après avoir exercé la fonction de Magistrat en métropole et plus précisément celle de Substitut du Procureur de la République

2/ Est-ce votre première campagne pour un mandat électoral ? Si non, quelles étaient les précédentes ?

j’ai été élu comme Maire de la Commune de Régina en 2014 et la présente élections législatives est ma deuxième campagne

3/Pourquoi vous lancez-vous dans ces élections législatives ?

je considère que la Guyane a besoin d’être défendu et ce sentiment est renforcé par les derniers événements sociaux. Mon expérience en tant que maire m’entraîne tout naturellement vers cet engagement parlementaire.

4/Quelles sont les forces politiques qui vous soutiennent ?

je suis soutenu par les forces politiques suivantes :

Les LR (les républicains)

UDI ( Union des Démocrates et Indépendants)

Le RPGR (Rassemblement pour la Guyane dans la République)

Objectif Guyane

RDG, Rassemblement pour la défense de la Guyane

5/Quels sont les sujets que vous comptez défendre en priorité devant le Parlement ?

la situation de fragilité que nous traversons est en rapport avec la situation d’inégalité que nous subissons dans tous les domaines. Nous sommes pour l’égalité institutionnelle offrant la mesure de l’égalité des moyens dont la Guyane doit bénéficier et pas pour l’instabilité que représenteraient de nouvelles modifications de statuts qui de surcroît font fuir de potentiels investisseurs.

Si nous préconisons une évolution, c’est vers la création de deux départements chapeautés par la CTG, l’un à l’ouest, l’autre à l’est. A ce titre, nous prenons pour exemple la région de France appelée Nouvelle Aquitaine, elle est de taille comparable à la Guyane et elle compte 4000 communes et 14 départements. C’est aussi cela l’égalité institutionnelle.

6/Quelle sont les propositions de loi que vous comptez élaborer au cours de votre mandat ?

7/La loi de moralisation de la vie publique sera présentée avant le deuxième tour des élections législatives: quelle est votre position sur ce sujet ?

8/Comment comptez-vous faire appliquer concrètement l’Accord de Guyane ?

9/En cas d’élection, comment comptez-vous couvrir votre circonscription ?

10/Quels sont vos principaux arguments pour convaincre les électeurs ?

Quels sont vos outils numériques de campagne ?

Facebook :

Twitter :

Instagram :

Site web:

Autre(s) :

A quoi sert un député ?

Elus au suffrage universel direct, les 577 députés – 539 de l’Hexagone, 27 des Outre-mer et 11 des Français de l’Etranger – composent avec les sénateurs le Parlement qui se réunit notamment tous les mardis et mercredis pour les questions d’actualité. Un député est élu pour cinq ans et a pour mission de discuter et éventuellement de voter les projets de loi du gouvernement mais il peut aussi déposer des propositions de loi. En plus du vote des lois, le député a pour mission de contrôler l’action du gouvernement en posant des questions écrites ou en posant des questions orales en séances publiques.

Comment est-il élu ?

Les candidats qui recueilleront la majorité absolue des suffrages exprimés, représentant au moins 25% des électeurs inscrits, seront élus dès le premier tour. Si un second tour est nécessaire, pourront se présenter les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit cette condition, pourront se présenter les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour.

Au second tour, le candidat qui aura recueilli le meilleur résultat sera élu, même à la majorité relative. Et en cas d’égalité entre deux candidats, c’est le candidat le plus âgé qui sera élu au bénéfice de l’âge.

Particularité des prochains députés

Ils ne pourront plus cumuler de mandats. La loi du 14 février 2014 interdit en effet le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Député sortant de la 1ère circonscription de Guyane, Gabriel Serville le député-maire de Matoury qui se présente à nouveau aux élections législatives est ainsi directement concerné.

