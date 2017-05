Législatives : « neutralité politique du Kolektif »

La fin du dépôt des candidatures aux élections législatives des 10 et 17 juin prochain a eu son lot de surprises. Dans les première et seconde circonscriptions de Guyane on retrouve des candidats qui ont été au coeur du mouvement social qu’a traversé le territoire durant cinq semaines en mars/avril de cette année.

Face à cette situation inédite, le Kolektif Pou Lagwiyann Dékolé informe la population « qu’il ne soutient aucun candidat aux législatives et tient à conserver un fonctionnement citoyen et populaire dans l’intérêt général. Les chantiers à venir sont importants et la neutralité politique est un préalable indispensable à des rapports constructifs et sereins avec les élus de Guyane. » Toutefois il indique que « chaque membre du Kolektif, en tant qu’individualité, conserve sa liberté d’expression et d’opinion. »

Par ailleurs, le Kolektif Lagwiyann Dékolé précise que « Davy Rimane, candidat sur la seconde circonscription, a démissionné de son poste de porte-parole. L’élection du nouveau porte-parole aura lieu lors de la prochaine Assemblée. »

Candidat aux législatives dans la seconde circonscription, Davy Rimane, secrétaire général de l’Union des Travailleurs Guyanais (UTG) de l’Eclairage, est aussi co-signataire de l’Accord de Guyane en date du 21 avril avec le préfet et les grands élus de Guyane.

Mais Davy Rimane n’est pas le seul candidat ayant fait partie du pôle stratégique du Kolectif.

Jemetree Guard, conseiller en affaires publiques et membre du collectif Citoyen, Citoyenne, a été l’une des plumes de l’Accord de Guyane. Il brigue la 1ère circonscription.

Murielle Prévot-Madère, femme d’affaires, a été investie par La République en Marche et elle est également candidate dans la 1ère circonsription. Au sein du Kolectif, elle a joué sa partition dans le pôle économique.

Christophe Pierre, suppléant de Paul Persdam le candidat de La France Insoumise dans la seconde circonscription, était quant à lui le porte-parole du mouvement La Jeunesse Autochtone au sein du Kolektif Pou Lagwiyann Dékolé.