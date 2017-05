Julien Déroche : « le meilleur endroit pour obtenir une signature c’est dans la rue »

Julien Déroche est candidat pour la première fois sur la première circonscription aux élections législatives des 10 et 17 juin. Il s’est prêté au jeu de nos questions écrites envoyées à l’ensemble des 18 candidats* en lice aux législatives en Guyane. Julien Déroche n’a « pas de soutient politique »

Il sera face à 9 autres candidats dans la première circonscription de Guyane: Michel Sabas (ancien militant du Parti Socialiste Guyanais), Claire Albanesi (France Insoumise), Gabriel Serville, député sortant (Parti Socialiste Guyanais), Jemetree Guard (sans étiquette), Line Létard (Walwari), Sylvio Létard (sans étiquette), Armand Achille (Anticolonialiste), Joelle-Prévot Madère (La République En Marche !) et Michel Quammie (divers droite, soutenu par Les Républicains).

1/Quel métier exercez-vous ?

Sapeur pompier (au grade de lieutenant)

2/ Est-ce votre première campagne pour un mandat électoral ? Si non, quelles étaient les précédentes ?

C’est ma 1ère première campagne

3/Pourquoi vous lancez-vous dans ces élections législatives ?

La France a échoué dans le modèle de société qu’elle a mis en place, et entraine la Guyane dans un chaos certain, et nos politiciens ne savent pas comment faire décoller la Guyane.

4/Quelles sont les forces politiques qui vous soutiennent ?

Je n’est pas de soutien politique

5/Quels sont les sujets que vous comptez défendre en priorité devant le Parlement ?

L’abrogation de l’ordonnance coloniale de Charles X (1828), qui oblige, la CTG à payer le salaire des prêtres

6/Quelles sont les propositions de loi que vous comptez élaborer au cours de votre mandat ?

Lire ma profession de foi en pièce-jointe

7/La loi de moralisation de la vie publique sera présentée avant le deuxième tour des élections législatives: quelle est votre position sur ce sujet ?

Je pense que vu la situation économique de la France il y a des dossiers plus urgent que des mesures qui n’auront qu’un impact médiatique.

8/Comment comptez-vous faire appliquer concrètement l’Accord de Guyane ?

En tant que syndicaliste ayant arraché un hélicoptère à un département de la France continentale au bénéfice des secours en Guyane. Je sais que le meilleur endroit pour obtenir une signature c’est dans la rue. Mais avant d’en arriver là, j’insisterai auprès des différents ministères et tant que l’accord ne sera pas validée et les actions planifiées, aucun ministre ou même le Président ne sera bien accueilli en Guyane. Rappelez vous en 2012 en pleine compagne électorale alors que j’étais à la tête de syndicat UTG du SDIS nous somme entrés en grève, obligeant Sarkozy à faire mettre de CRS dans les casernes.

9/En cas d’élection, comment comptez-vous couvrir votre circonscription ?

Si je suis élu je n’aurai pas de circonscription je serai le député de Guyane les guyanais seront mon patron, et je les rendrai compte et je couvrirai la Guyane à travers les média et en finançant mes déplacements avec les fond qui seront à ma disposition et prévus à cet effet.

10/Quels sont vos principaux arguments pour convaincre les électeurs ?

Je fais constater que tous les autres candidats ont les mêmes arguments qui nous ont entrainé dans l’état qu’on est aujourd’hui. Ils ont oublier que pour qu’une civilisation évolution dans la sérénité il faut garantir sa sécurité ; sont bien être matériel mais aussi son élévation spirituelle. Et je suis le seul à aborder ce dernier point.

Quels sont vos outils numériques de campagne ?

Les outils numériques de campagne que j’utilise sont Facebook et Whatsapp