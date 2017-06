Claire Albanesi : « la Guyane a besoin de renouveau »

Claire Albanesi est candidate pour la première fois sur la première circonscription aux élections législatives des 10 et 17 juin. Elle s’est prêtée au jeu de nos questions écrites envoyées à l’ensemble des 18 candidats* en lice aux législatives en Guyane. Elle se présente sous les couleurs de la France Insoumise, parti présidé par Jean-luc Mélenchon et arrivé en tête en Guyane lors du premier tour de l’élection présidentielle 2017.

Elle sera face à 9 autres candidats dans la première circonscription de Guyane: Michel Sabas (ancien militant du Parti Socialiste Guyanais), Julien Deroche (sans étiquette), Gabriel Serville, député sortant (Parti Socialiste Guyanais), Jemetree Guard (sans étiquette), Line Létard (Walwari), Sylvio Létard (sans étiquette), Armand Achille (Anticolonialiste), Joelle-Prévot Madère (La République En Marche !) et Michel Quammie (divers droite, soutenu par Les Républicains).

1/Quel métier exercez-vous ?

Je suis ingénieur du génie civil. J’exerce le métier de maître d’oeuvre au sein d’un bureau d’études dont je suis la gérante.

Mais il s’agit là d’une reconversion. J’ai en effet enseigné plus de 10 ans en Guyane, du primaire au secondaire, et de Saint-Georges à Apatou en passant par Saint-Laurent, Iracoubo et Macouria.

2/ Est-ce votre première campagne pour un mandat électoral ? Si non, quelles étaient les précédentes ?



C’est ma première campagne électorale en tant que candidate.

Si je suis militante derrière la candidature de Mélenchon depuis 2012, je défends les causes progressistes depuis que je suis lycéenne.

3/Pourquoi vous lancez-vous dans ces élections législatives ?



Le discours sont les mêmes d’élections en élections. La démocratie en souffre, la Guyane a besoin de renouveau. Je me lance pour porter les espoirs du programme “l’avenir en commun” qui a recueilli l’adhésion des Guyanaises et des Guyanais lors du premier tour des élections présidentielles.

Je porte également la déclinaison guyanaise de ce programme qui va fédérer l’ensemble des progressistes de Guyane: les anticolonialistes, les autonomistes, les écologistes, les socialistes ainsi que les sociaux-démocrates qui refusent la brutalité néolibérale de Macron. Mais je veux également mobiliser tous les abstentionnistes, ceux qui le sont par désintérêt pour la politique, comme ceux qui le sont par conviction, je pense notamment au libertaires et aux indépendantistes.

Enfin, je veux reconquérir un électorat qui s’est perdu dans l’impasse du vote Front national.

4/Quelles sont les forces politiques qui vous soutiennent ?



Nous sommes la Guyane Insoumise.Plutôt que les petits arrangements entre amis, nous privilégions le rassemblement. Nous avons obtenu l’investiture de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon arrivé en tête en Guyane au premier tour des élections présidentielles. La Guyane est insoumise, c’est la force politique émergente, c’est un nouvel acteur politique incontournable sur la scène guyanaise qui compte bien bousculer les dinosaures qui se partagent le pouvoir depuis trop longtemps.

5/Quels sont les sujets que vous comptez défendre en priorité devant le Parlement ?



La première chose que je défendrai, c’est bien évidemment le respect et l’application des accords signés. Nous sommes face à l’urgence sociale.

Mais au-delà, les sujets que je défendrais en priorité devant le Parlement relèvent du statut et de l’écologie. Je défendrai les États généraux de l’autodétermination. Il est important d’accéder à une autonomie politique nous permettant, entre autres, de nous associer avec nos voisins sud-américains et de nous intégrer dans notre environnement régional. Je défendrai également la réforme du code minier pour protéger notre biodiversité de la prédation minière et de l’avidité des multinationales pétrolières.

6/Quelle sont les propositions de loi que vous comptez élaborer au cours de votre mandat ?

Je compte élaborer des propositions de loi autour de deux projets structurants. Il s’agit d’une part du technopôle de l’énergie et de la biodiversité, et d’autre part la mise en place du plan bleu.

Le technopôle de l’énergie de la biodiversité permettra de fédérer, autour d’une ville guyanaise repensée, l’ensemble des acteurs, État et collectivités, universités et lycées professionnels, pépinières d’entreprises et centres de recherche et développement. Il sera amené à travailler en étroite collaboration avec nos voisins de la région Caraïbes et sud-américaine.

Le plan bleu permettra de mettre en valeur nos fleuves et nos espaces maritimes. Nous développerons les activités d’aquaculture, notamment l’algoculture. Les algues sont l’avenir. Elles vont nous permettre d’enclencher un processus d’industrialisation autour de productions alimentaires mais également des biomatériaux et des biocarburants. Ce plan bleu comportera également un volet énergétique, nous exploiterons la force mécanique fluviale et maritime.

L’objectif de ces deux projets est de sortir la Guyane de la dépendance et de l’économie néo-coloniale, source de pollutions et d’inégalités, par le développement d’une économie endogène et intégrée, en harmonie avec la nature et les Hommes.

7/La loi de moralisation de la vie publique sera présentée avant le deuxième tour des élections législatives: quelle est votre position sur ce sujet ?



Le ministre Bayrou est en train de rédiger son projet de loi, j’attends de le lire pour me positionner.

Toutefois, il y a deux éléments qui me paraissent incontournables : l’inéligibilité pour les élus condamnés pour corruption et l’interdiction du lobbying auprès des parlementaires.

8/Comment comptez-vous faire appliquer concrètement l’Accord de Guyane ?



Si le gouvernement refuse d’appliquer les accords signés ou commence à jouer la montre, alors nous nous mobiliserons à nouveau. Et s’il faut de nouveau empêcher les fusées de décoller, nous le ferons.

Mais le meilleur moyen de faire appliquer les Accords, c’est de faire monter à l’Assemblée nationale une majorité insoumise. Cela nous épargnera du temps et des sacrifices.

9/En cas d’élection, comment comptez-vous couvrir votre circonscription ?



Je suis pour la sobriété, je ne suis pas de ceux qui se déplacent en hélicoptère, c’est franchement déplacé ! Je suis issue du peuple, je ne passerai jamais au-dessus de lui. Aussi, je couvrirai ma circonscription de la même manière que mes concitoyens se déplacent au quotidien.

Je m’appuierai également sur le réseau Insoumis de Guyane, qui croît chaque jour. Enfin, je resterai disponible auprès de mes concitoyens notamment par les réseaux sociaux.

10/Quels sont vos principaux arguments pour convaincre les électeurs ?



Je suis une immigrée. La Guyane, belle et généreuse, m’a adoptée. En 18 ans, j’ai parcouru les communes, les établissements scolaires, les chantiers, les centres de formation, l’Université, les marchés locaux, les exploitations agricoles, les scènes musicales et théâtrales. J’ai été fonctionnaire, aujourd’hui je suis chef d’entreprise. J’ai battu les pavés lors des grandes mobilisations aussi bien nationales que locales.

Je porte un renouveau politique profondément progressiste, inscrit dans un grand mouvement altermondialiste, les Indignés, les Insoumis. Je porte un programme, l’avenir en commun, qui a réuni plus de 7 millions de voix au niveau national. Je porte aussi et surtout un projet cohérent et fédérateur pour la Guyane. Enfin, je porte un combat que je ne lacherai jamais, celui de la dignité et de l’émancipation.

Quels sont vos outils numériques de campagne ?

