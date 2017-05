Armand Achille : « Nous devons donc restés mobilisés pour que la Guyane soit à nouveau une priorité pour le gouvernement français »

Armand Achille, candidat pour la troisième fois sur la première circonscription aux élections législatives des 10 et 17 juin, s’est prêté au jeu de nos questions écrites envoyées à l’ensemble des 18 candidats* en lice aux législatives en Guyane. Armand Achille est étiqueté « anticolonialiste ».

Il sera face à 9 autres candidats dans la première circonscription de Guyane: Michel Sabas (ancien militant du Parti Socialiste Guyanais), Claire Albanesi (France Insoumise), Julien Déroche (sans étiquette), Gabriel Serville, député sortant (Parti Socialiste Guyanais), Jemetree Guard (sans étiquette), Line Létard (Walwari), Sylvio Létard (sans étiquette), Joelle-Prévot Madère (La République En Marche !), Michel Quammie (divers droite, soutenu par Les Républicains)

1/Quel métier exercez-vous ?

Je suis gérant de société dans le secteur minier

2/ Est-ce votre première campagne pour un mandat électoral ? Si non, quelles étaient les précédentes ?

Je suis un militant politique j’ai à ce titre participer à plusieurs campagnes électorales Pour les législatives je sollicite les suffrages du peuple Guyanais pour la troisième fois

3/Pourquoi vous lancez-vous dans ces élections législatives ?

Le dernier mouvement social a vu la mobilisation générale du peuple partout en Guyane, nous avons exprimé notre refus de subir plus longtemps une organisation administrative et politique de notre territoire ne tenant pas compte de nos réalités ayant pour effet un dysfonctionnement général hormis le spatial.

Mon combat politique depuis plusieurs décennie s’inscrit dans le changement de la nature de nos rapports avec l’administration centrale française pour une gouvernance guyanaise au plus près du peuple.

4/Quelles sont les forces politiques qui vous soutiennent ?

Ma candidature s’inscrit dans le cadre du processus de décolonisation universel intangible et irréversible, elle n’est donc pas partisane. Je compte donc sur le soutien de chaque électrices et électeurs de Guyane

5/Quels sont les sujets que vous comptez défendre en priorité devant le Parlement ?

La rétrocession intégrale du foncier, le rattrapage, la consultation populaire sur la base du projet Guyanais, en résumé l’accord de Guyane du 21 avril 2017 et un changement de gouvernance pour notre Pays



6/Quelle sont les propositions de loi que vous comptez élaborer au cours de votre mandat ?



je serais plus prudent que l’actuel titulaire du poste de député de Guyane élu dans la 1ère circonscription



la procédure parlementaire rend aléatoire toute initiative d’un député ne s’inscrivant pas dans le cadre des priorités du gouvernement français. Nous devons donc restés mobilisés pour que la Guyane soit à nouveau une priorité pour le gouvernement français ainsi nous devrions parvenir à légiférer pour la mise en œuvre du projet Guyanais adopté le 29 juin 2001.



7/La loi de moralisation de la vie publique sera présentée avant le deuxième tour des élections législatives: quelle est votre position sur ce sujet ?

Le projet de loi est encore au stade de l’étude et des propositions mais pour ce que j’ai pu en lire il ne va pas assez loin . Pour exemple le dispositif de la réserve parlementaire n’est pas remis en cause alors qu’il crée des conditions inéquitables et déloyales. Quand vous affrontez un parlementaire sortant, il a bénéficié d’une manne financière de 120 000 euros de fonds publics par an en moyenne pour « arroser » sa circonscription sans aucun contrôle, un privilège immoral et antidémocratique.

8/Comment comptez-vous faire appliquer concrètement l’Accord de Guyane ?

A l’instar des accords de Matignon et de Nouméa pour la Kanaky nous pouvons anticiper le fait que le gouvernement aura du mal à appliquer loyalement l’accord de Guyane du 21 avril , le mot d’ordre doit demeurer Mobilisez et Déterminez

Une campagne publique d’information à destination du peuple français et une sensibilisation ciblée des institutions internationales pourrait faciliter une application plus équilibrée de cet accord.



9/En cas d’élection, comment comptez-vous couvrir votre circonscription ?

Je serais élu député de la Guyane mon souci sera donc de couvrir l’ensemble du Pays. Je m’appuierai donc sur un réseau de militant actif et sur les corps intermédiaires( Associations, Syndicats, Groupement professionnel,Autorités coutumières, Municipalités) . Un assistant parlementaire sera domicilié en Guyane pour faciliter l’interaction entre le peuple et son représentant.



10/Quels sont vos principaux arguments pour convaincre les électeurs ?

Ma persévérance, ma cohérence ,mon intégrité, mon hostilité à toutes attitudes induites par le syndrome du larbin



Quels sont vos outils numériques de campagne ?

Facebook : ACHILLE législatives 2017

Twitter :@ArmandACHILLE