Seulement 23 voix d’écart entre Serville et Prévôt-Madère

Arrivé d’une courte tête devant sa rivale, Gabriel Serville (29,8%), maire de Matoury et député sortant investi par le Parti Socialiste Guyanais affrontera comme en 2012 au second tour des élections législatives la cheffe d’entreprise Joëlle Prévôt-Madère (29,6%) qui porte les couleurs de La République En Marche, parti du président de la République qui a écrasé les partis traditionnels au premier tour (32% des voix à échelle nationale).

Pour rappel au premier tour des élections législatives de 2012, alors que neuf candidats étaient en lice dans la première circonscription, Gabriel Serville était arrivé en tête avec 28,23% tandis que Joëlle Prévot-Madère (divers gauche) accédait au second tour avec 23,22%. La participation avait été supérieure (28,92%) à celle de 2017 (24,80%) Au second tour, Gabriel Serville l’emportait avec 54,70% contre 45,30% à sa rivale. Entre les deux candidats, il y avait 630 voix d’écart et le taux de participation était supérieur de 4 points.

Même si Joêlle Prévôt-Madère bénéficie de la dynamique du parti présidentiel, le second tour des élections 2017 qui l’oppose à Gabriel Serville s’annonce indécis, d’autant qu’au premier tour l’écart les séparant tient dans un mouchoir de poche (23 voix) et que l’abstention a été une fois de plus très importante (75,20%), à peine un électeur sur quatre s’étant rendu dans les bureaux de vote.

Cayenne, Matoury, Saint-Georges et Ouanary pour Serville

Dans les huit communes (1) de la première circonscription, Gabriel Serville sort en tête dans les communes à gros réservoir de voix à savoir Cayenne et Matoury (dont il est le maire) et dans les petites communes comme Saint-Georges et Ouanary.

Rémire-Montjoly, Roura et Camopi pour Prévôt-Madère

Toutefois, dans les deux grosses communes que sont Cayenne et Matoury, Joëlle Prévot-Madère arrive deuxième avec un écart de 115 voix pour la première et 114 pour la seconde. Elle rattrape son retard en l’emportant à Rémire-Montjoly où elle fait son plus gros score (1094 voix contre 753 pour le député sortant), tandis qu’à Roura et Camopi elle arrive aussi première.

(1) Régina, Cayenne, Matoury, Saint-Georges de l’Oyapock, Rémire-Montjoly, Roura, Ouanary, Camopi. 53657 électeurs sont inscrits sur la première circonscription