18 candidats aux législatives

Ils sont 18 candidats* à se lancer pour les élections législatives qui se dérouleront les 10 et 17 juin prochains en Guyane et dans les Outre-mer, un jour avant l’Hexagone. La date de dépôt des candidatures était fixée à 18h ce vendredi 19 mai à la préfecture. Une heure plus tard s’est déroulé en présence de certains candidats – Arlette Feuillé, Claire Albanesi, Sylvio Létard, Bernard Taddeï- le tirage au sort de l’ordre d’affichage.

5 femmes et 13 hommes sont candidats aux élections législatives en Guyane. Dans les deux circonscriptions on retrouve des candidats qui se représentent, qui se lancent pour la première fois et deux candidats à leur propre succession. Sous réserve de validation par la préfecture, voici la liste officielle par ordre des candidats prévu par l’article R.28 du Code électoral en vue de l’attribution des emplacements d’affiche :

Première circonscription : Michel Sabas, ancien du Parti Socialiste Guyanais; Claire Albanési, candidate investie par « La France Insoumise »; Julien Deroche; Gabriel Serville, le député sortant; Jemetree Guard candidat du mouvement Nou ké rivé,il est l’une des chevilles ouvrière du Collectif Pou Lagwyann Dékolé ; Line Létard. candidate de Walwari qui a reçu jeudi le soutien de Marie-Laure Phinera-Horth la maire de Cayenne; Sylvio Létard; Armand Achille; Joëlle Prévot-Madère, la candidate investie par « La République en Marche »; Michel Quammie, maire de Régina (DVD). Pressentie pour se présenter, Béatrice Bernus n’est finalement pas candidate pour « Les Républicains ».

Deuxième circonscription : Chantal Berthelot la députée sortante remet son mandat en jeu sous l’étiquette « divers gauche » et elle est soutenue par « A Gauche en Guyane » (AGEG) et le Parti Socialiste Guyanais (PSG); Richard Joigny portera les couleurs du PPG; Paul Persdam celles de « La France Insoumise »; Juliana Rimane, ancienne députée, représentera « Les Républicains »; Bernard Taddéï sera le candidat de « L’Union Populaire Républicaine »; Jean-Etienne Antoinette, ex-maire de Kourou et ex-sénateur parachuté au Conseil Economique, Social et Environnemental, ira au combat sous l’étiquette Walwari; ; Davy Rimane, l’un des protagonistes et porte parole du Collectif Pou Lagwyann Dékolé sera candidat et enfin Lénaïk Adam conseiller territorial sera le candidat de « La République en Marche »

Contrairement a ce qu’avait révélé France-Guyane, Jean-Marie Taubira du Parti Progressiste Guyanais ne sera pas candidat. Par ailleurs, CAP21 et le Front National ne seront pas présents à ces élections. La campagne électorale en vue du premier tour des élections législatives ouvre le 22 mai 2017 à zéro heure.

Les suppléants

1ère ciconscription :

Bruno Pépin (Michel Sabas)

Christophe Stéphane (Claire Albanesi)

Joséphine Déroche (Julien Déroche)

Sinaï-Bossou Caine (Gabriel Serville)

Aulison Longin (Arlette Feuillé)

Mylène Mathieu (Jemetree Guard)

Fara Khan (Line Létard)

Jérôme Harbourg (Sylvio Létard)

Jean-Pierre Triveillot (Armand Achille)

Teed Gaspard (Joëlle Prévot-Madère)

Sybille M’Lanao (Michel Quammie)

2e circonscription

Patrick Deschamp (Chantal Berthelot)

Elsi Desmangles (Richard Joigny)

Pierre Christophe (Paul Persdam)

Stéphane Augustin (Juliana Rimane)

Giannina René (Bernard Taddeï)

Georges Amaranthe (Jean-Etienne Antoinette)

Marie Naïsso (Davy Rimane)

Véronique Jacaria (Lenaïck Adam)