Le vol à la roulotte, autre «fléau» à Saint-Laurent du Maroni

Trois jeunes Saint-Laurentais mineurs ont été successivement placés en garde à vue ces derniers jours à la gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni. Ils sont mis en cause pour des faits commis la nuit du 6 au 7 mars : une série de vols à la roulotte dans diverses rues du centre-ville assez proches les unes des autres. Ces jeunes ont entre 15 ans et demi et 16 ans et demi. Parmi eux, un collégien et un lycéen. Mardi dernier, il est environ 4h20 à Saint-Laurent du Maroni, lorsqu’une patrouille du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) remarque, rue Thiers, non loin du stade B de…