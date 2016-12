Une « enquÃªte financiÃ¨re » ouverte Ã  Camopi

Trois perquisitions ont été menées à Camopi. Le parquet a ouvert une « enquête financière » sur des suspicions de détournement de fonds publics en « 2015 et 2016 ». Depuis un mois, la mairie de Camopi, dirigée par Joseph Chanel, reconnu coupable en 2008 de complicité d’orpaillage clandestin, fait l’objet d’une attention particulière par la brigade de recherches de Matoury et la section de recherches de Cayenne. Les enquêteurs ont procédé à des « saisies de documents » à la « mairie de Camopi, le 21 décembre » a confirmé à Guyaweb, le parquet de Cayenne. Plus tôt, l’ « annexe mairie » avait également fait l’objet de fouilles, « en…