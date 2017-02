Les mules guyanaises mineures représentent près de 13% des mules interceptées en 2016 !

C’est un chiffre qui nous a été communiqué, suite à notre demande, par le parquet. Non seulement il y a de plus en plus de mules guyanaises qui tentent leurs chance mais de plus en plus de mules interceptées ont moins de 18 ans. 31 mules guyanaises mineures avaient été interceptées en 2015. Ce chiffre a grimpé à 48 en 2016. Leur taux augmente également passant de 9% à près de 13%. Explications. Ce n’est pas un chiffre flatteur car ce chiffre est un indicateur de plus de cette réelle déshérence qui frappe une partie de la jeunesse guyanaise : le nombre de mules guyanaises mineures…