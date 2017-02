Liquidation judiciaire pour Ikare

La liquidation judiciaire de l’institut technique pour l’élevage des Antilles et de la Guyane – Ikare – a été prononcée jeudi 9 février par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour « insuffisances de trésorerie » selon Ikare. La situation de la structure qui rassemblait les éleveurs bovins, porcins, bubalins, avicoles de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe avait été examinée par les Prud’hommes, le 7 octobre 2016. L’institut avait été placée en cessation de paiement. A l’époque, les salaires des employés n’étaient plus versés depuis juillet. Cette structure avait été créée pour capter les fonds européens pour…