La prÃ©fecture et la commission causent l’annulation des Ã©lections

C’est pour une entorse au bon déroulé des élections, et uniquement sur ce point, que le tribunal administratif de la Guyane a cassé jeudi 15 décembre les élections de la chambre de métiers et d’artisanat d’octobre 2016. Le tribunal administratif de la Guyane a prononcé jeudi 15 décembre à Cayenne l’ « annulation » des élections du 14 octobre 2016 à la chambre de métiers et d’artisanat, qui avaient débouché sur l’élection de la liste conduite par Philippe Alcide-dit-Clauzel, premier vice-président sortant. Le recours avait été engagé par plusieurs colistiers de la liste adverse (Monique Ho Coui Youn-Ribal, Roger Fleurival,Adrien…