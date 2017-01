José Legrand condamné pour « appels malveillants »

L’artiste José Legrand a été condamné lundi 9 janvier 2016 à deux mois de prison avec sursis, 5 000 € de dommages et intérêts par la chambre correctionnelle de Cayenne. Il a été reconnu coupable d’ avoir passé pendant un an et demi des « appels téléphoniques malveillants » à l’encontre d’un cadre de la direction des affaires culturelles de Guyane. Le conseiller des musées et des arts plastiques, de la direction des affaires culturelles (DAC), David Redon avait déposé plusieurs plaintes, suite à des « appels réitérés » entre le « 15 septembre 2014 » et le « 10 avril 2016 ». Selon son avocat, Mickaël Beulque,…