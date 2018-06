Délivrances frauduleuses présumées de titres de séjour : le troisième fonctionnaire mis en examen est l’ancien chef du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Cayenne !

Son nom n’avait pas filtré jusqu’à ce jour mais Guyaweb a pu en avoir confirmation de sources concordantes : le troisième fonctionnaire de la préfecture (au moment des infractions suspectées) mis en examen dans l’affaire «Moukin and co » (voir ce récent article) est l’ancien chef du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de Cayenne : Ronald Foin. La mise en examen de l’intéressé était intervenue en toute discrétion, le 2 novembre 2017, soit juste après la venue d’Emmanuel Macron en Guyane (voir cet article du 30 novembre dernier de Guyaweb puis celui du 1er décembre) Ronald Foin…