Alcide-dit-Clauzel fait appel

Philippe Alcide-dit-Clauzel et son équipe, nouvellement élus à la tête de la chambre de métiers et d’artisanat font appel de la décision du tribunal administratif de la Guyane, qui a annulé l’élection d’octobre. Philippe Alcide-dit-Clauzel, le nouveau président de la chambre de métiers et d’artisanat a réagi publiquement à la décision du tribunal administratif de la Guyane devant la presse, ce mardi à Cayenne. « Nous contestons la décision du tribunal et faisons appel au motif qu’aucune irrégularité ne permet d’annuler cette élection ». Le 15 décembre 2016, le tribunal a prononcé l’ « annulation » de l’élection à la chambre d’octobre 2016, au motif…