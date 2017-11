Affaire de la mort de Hendy : l’avocat de Dominique Mangal va demander au tribunal de «constater la prescription de l’action publique» contre son client

L’affaire de cet après-midi promet d’être âpre et mouvementée au tribunal correctionnel de Cayenne. Selon nos informations, l’avocat de Dominique Mangal, Me Alex Leblanc, qui fut, par le passé, l’avocat du père de l’enfant décédé, a remis ce jeudi matin, à quelques heures du procès, des conclusions demandant au tribunal de «constater la prescription de l’action publique» à l’encontre de son client, le chef d’entreprise Dominique Mangal. L’avocat guyanais considère, selon nos informations, qu’un délai trop long aurait séparé deux actes concernant directement Dominique Mangal (par exemple une audition et sa mise en examen). Fin septembre, Guyaweb révélait que dans cette affaire ayant abouti, le…