Affaire de la fusillade au siège du PSG : un Guyanais de 23 ans suspecté d’avoir tiré, mis en examen et placé en détention

Un individu né à Cayenne en 1995 a été mis en examen ce mardi par la juge d’instruction en charge de l’affaire de la fusillade perpétrée au siège du PSG (Parti socialiste guyanais), le 10 mai dernier, au cours d’une nuit dansante organisée par des étudiants de l’école de commerce et de gestion de la CCIRG. Il s’agit de la seconde personne mise en examen dans cette affaire. Le JLD (juge des libertés et de la détention) a suivi mardi le parquet qui avait requis le placement en détention de ce Guyanais de 23 ans et a signé une ordonnance d’incarcération…