La délivrance ou le renouvellement de la carte nationale d’identité dématérialisés

Une information pratique qui fera certainement gagner du temps. À partir du 23 mars, les demandes de délivrance ou de renouvellement de Carte nationale d’identité (CNI), comme c’est déjà le cas pour le passeport biométrique, se feront en ligne. Six mois plus tard, soit novembre 2017, ça sera au tour des permis de conduire et des cartes grises.

La carte nationale d’identité devient biométrique

Tout comme le passeport, la carte nationale d’identité devient biométrique pour répondre à un besoin de sécurité (falsification). La demande de délivrance ou de renouvellement se dématérialise. Il faudra créer un compte et remplir une pré-demande de carte d’identité sur internet https://ants.gouv.fr/ afin de gagner du temps lors de chaque passage au guichet.

L’enregistrement des empreintes digitales du demandeur devient également obligatoire pour certifier le titre. Un dispositif de recueil des empreintes est installé en mairie. Enfin, toute demande de titre d’identité pourra s’effectuer dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, quel que soit votre lieu de résidence. Néanmoins le dépôt du dossier et le retrait du titre d’identité doivent se faire dans la même mairie.

En cas de renouvellement, il n’y aura qu’un justificatif de domicile et la copie de l’ancienne carte à fournir. Quant aux CNI non biométriques, elle restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité.

Pour connaître les mairies équipées d’un dispositif de recueil et en savoir plus sur les nouvelles modalités de délivrance de la carte nationale d’identité, consultez le site www.demarches.interieur.gouv.fr .