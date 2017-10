Mobilisation dans la fonction publique

Les fonctionnaires sont appelés à la grève et à manifester avec l’ensemble de leurs syndicats ce mardi 10 octobre pour faire entendre leur « mécontentement contre la politique d’économie du gouvernement. »

Enseignants, policiers, infirmières… les salariés de la fonction publique se mobilisent pour dénoncer entre autres « la baisse drastique des contrats aidés, les suppressions de postes prévues au budget 2018, le gel du point d’indice, la hausse non compensée de la CSG, le jour de carence.. ».

Ils seront dans la rue ce mardi 10 octobre pour exiger « la reconnaissance du travail, des missions, des engagements professionnels des agents publics, l’amélioration des conditions de travail, la mise en œuvre volontariste des mesures de l’Accord de Guyane relatives à la santé, l’éducation, la justice et la sécurité… » rappelle la CFDT, l’un des neufs syndicats co-signataires de l’appel à la grève.

Une mobilisation qui sera suivie aussi dans l’éducation où des actions sont à prévoir. L’intersyndicale Education de Guyane – Unsa, CGT, Sud-éducation, Fsu et Steg-Utg – appelle à une grève et à des actions afin de dénoncer « la situation catastrophique de l’académie et la souffrance de tous les personnels, le manque de professeurs, les salles pas prêtes, les emplois aidés non renouvelés, les directions incompétentes, la réforme de dédoublement des CP mal faite, le pilotage académique à la dérive, etc… ».

Deux points de rendez-vous sont connus, à 9 heures à Cayenne devant la préfecture et devant le rectorat, et à Saint-Laurent devant l’Inspection et le rectorat.