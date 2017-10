Melkior-Garré épinglé par la commission de sécurité

Depuis plusieurs années plus rien ne va à Melkior-Garré, en proie actuellement à des mobilisations de lycéens et de professeurs qui ne cessent d’alerter sur l’état délabré de leur lycée. Pire, cet établissement recevant du public a été épinglé il y a plus de deux ans par la commission de sécurité pour ses installations techniques, notamment celles relatives à la sécurité contre les incendies. Les revendications s’enchaînent depuis le début de l’année scolaire au lycée Melkior-Garré, construit en 1993 et conçu par l’architecte Jocelyn Ho-Tin-Hoé, aujourd’hui conseiller territorial de la majorité en charge de l’aménagement et du désenclavement numérique. Melkior-Garré est un établissement scolaire de…