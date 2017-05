Lumière obscure à EDF

Alors que les discussions entre la direction et les salariés grévistes à EDF sont dans l’impasse, les coupures de courant sont de plus en plus fréquentes sur le territoire guyanais. Pour la seule matinée de ce mardi, « près de 40 % de la Guyane a été privée d’électricité pendant plus de quatre heures ».

Il ne se passe pas une journée sans qu’une coupure de courant ne survienne depuis la main basse sur le dispatching (les sites de pilotage des réseaux électriques) faite par les salariés grévistes de l’UTG/Eclairage (Guyaweb du 26 avril)

La grève à EDF a débuté le 20 mars et est entrée dans sa septième semaine. Chacun se renvoyant la balle, salarié et direction campent sur leurs positions et la lumière vers une sortie de crise semble s’obscurcir.

Dernier communiqué en date, celui de la direction informant que s’est tenue le 1er mai une réunion avec l’UTG Eclairage, à’initiative de la direction d’EDF. «Celle-ci a présenté de nouvelles propositions sur les deux points restant ouverts à négociation : d’une part l’emploi, d’autre part les modalités de pointage des jours de grève, qui à EDF ne sont jamais payés.»

La réponse de L’UTG Eclairage a été négative, elle a «rejeté ces propositions par courriel dans la soirée » a précisé la direction qui poursuit : «Face à ce nouvel échec, EDF a demandé aujourd’hui au Tribunal de Grande Instance de Cayenne la mise en œuvre d’une médiation» pour une sortie de crise «la plus rapide possible.»

S’ajoute un autre point bloquant, le « départ du directeur Augusto Soares Dos Reis » qu’exigent les salariés grévistes et dont la maison a été ciblée par des « engins incendiaires ». (Guyaweb du 25 avril).

« Il a signé le protocole d’accord en 2015 mais sans jamais respecter entre autre le plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail et de sécurité des agents EDF travaillant dans les communes de l’intérieur, la reconnaissance du personnel local et la mise en oeuvre de parcours de formation professionnelle pour l’évolution du personnel local » déplorent-ils.

Des coupures à répétition

Pour la seule journée de mardi, «près de 40 % de la Guyane a été privée d’électricité» a annoncé la direction d’EDF. «27 500 foyers ont été privés d’électricité pendant plus de 4 heures sur tout le territoire, dont 14 000 clients sur l’Ile de Cayenne, 10 000 clients sur Kourou et 3 000 clients sur Saint Laurent du Maroni» a précisé la direction qui «condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables qui pénalisent la population guyanaise et qui peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes et les biens.»