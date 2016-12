Les agents LCL en grÃ¨ve

Les agences LCL de Cayenne et « Kourou » sont fermées au public. Le mouvement social entamé ce lundi matin pourrait s’étendre mardi à Rémire-Montjoly et Saint-Laurent. La reprise en main par le Crédit Lyonnais des ex-agences guyanaises et guadeloupéennes de la BFC passe mal. Alors que l’ancienne ministre de l’Économie (2007 à 2011) sous le gouvernement Fillon et patronne du FMI, Christine Lagarde, vient d’être « jugée coupable de négligence mais dispensée de peine » ce lundi par la Cour de justice de la République (Médiapart du 19/12/16) dans le scandale Adidas-Crédit-Lyonnais-Christine Lagarde-Bernard Tapie, ici bas, une grève illimitée a été entamée à…