Grève à EDF à partir du 20 mars

Après des négociations infructueuses entre la direction d’EDF et le syndicat Utg Edf/Guyane, les agents EDF syndiqués entrent en « grève illimitée » à compter du « lundi 20 mars à minuit« . Direction et syndicalistes se sont rencontrés «mercredi et vendredi» et n’ont trouvé «aucune issue favorable» quant aux revendications portées par le syndicat Union des Travailleurs Guyanais (UTG) de l’Eclairage, lequel avait déposé un préavis de grève vendredi 10 mars pour «exiger une transformation de l’entreprise dans l’intérêt de tous» notamment sur «l’emploi, la reconnaissance, les conditions de travail, l’organisation, la formation, la sécurité, les investissements et l’accès à l’énergie pour tous.» (Guyaweb du 13…