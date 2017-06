Prêts pour la Gold Cup

La sélection guyanaise de football, Yana Dôko, s’apprête à s’envoler vers les Etats-Unis afin de participer pour la première fois de son histoire à la Gold Cup qui du 7 au 26 juillet regroupe les meilleures équipes d’Amérique du Nord et Centrale ainsi que des Caraïbes.

Qualifiée dans la zone Caraïbes à l’instar de la Jamaïque, de Curaçao et de la Martinique, la Guyane fait son entrée dans la Gold Cup 2017. Dans le groupe A, les Yana Dôko affronteront en match de poules: le Canada au Red Bull Arena à New York le vendredi 7 juillet à 20h, le Honduras le mardi 11 juillet à 23h au BBVA Compass Stadium à Houston, et le Costa Rica le vendredi 14 juillet à 20h30 au Toyota Stadium à Dallas. Des matchs qui seront «retransmis sur écran géant sur la place des Amandiers » a annoncé la présidente du club des supporters des Yana Dôko.

L’objectif est de «gagner au moins un match de poule et d’accéder aux quarts de finale» a annoncé Jaïr Karam, le sélectionneur des Yana Dôko qui a réussi à hisser son équipe sur le podium lors de la Coupe des Nations de la Caraïbe: grâce à sa victoire face à la Martinique (1-0) dimanche dernier, la Guyane est arrivé 3e de ce tournoi remporté par Curaçao face à la Jamaïque (2-1).

«Nous espérons que cette première participation historique [à la Gold Cup] le soit à travers les résultats» s’est exprimé Bernard Lama, vice-président du Groupement d’intérêt public Guyane Base Avancée qui s’arrête définitivement le 30 juin 2017. «Nous travaillons intensément pour que la Guyane change de statut et que nous puissions avoir une adhésion pleine à la Fifa, c’est un combat de longue haleine mené depuis plusieurs années et le fait de participer à la Gold Cup ne peut que nous aider dans cette recherche de reconnaissance au niveau des instances internationales» a déclaré Bernard Lama, également vice-président de la Ligue de football de la Guyane.

1 million de dollars pour le vainqueur

12 équipes participeront à la Gold Cup dont la finale se jouera le 26 juillet au Levi Stadium à Santa Clara en Californie. Toutes les équipes participantes repartiront avec un chèque de 100 000 dollars (usd). Celles qui atteindront les quarts de finale engrangeront 125 000 dollars, les demi-finalistes recevront 250 000 dollars, le finaliste repartira avec 500 000 dollars et le vainqueur gagnera un pactole d’un million de dollars. «Les 100 000 dollars ne couvrent pas tous les frais de participation à cette compétition même si le transport est prise en charge par la Concacaf» explique Bernard Lama.

«Une prime pour les joueurs est à l’étude si nous arrivons en finale» a t-il consenti. Toutefois la sélection de Guyane compte sur des partenaires comme la Collectivité territoriale de Guyane à hauteur de «230 000 euros» a informé Jean-Claude Labrador, conseiller territorial chargé du sport. A cette somme rondelette s’ajoutent «200 000 euros pour la Gold Cup mais aussi les autres compétions financées par le GIP Base avancée» a déclaré Bernard Lama.

Florent Malouda parmi les 23 joueurs sélectionnés

Encore une première pour la sélection de Guyane, elle s’étoffe d’une grosse pointure professionnelle avec la présence du milieu offensif Florent Malouda, ancien joueur de l’équipe de France et vice-champion du monde en 2006. Aujourd’hui âgé de 37 ans et en fin de carrière, Florent Malouda endosse pour la première fois cette année le maillot de la sélection de Guyane.

L’ensemble du groupe est composé de joueurs évoluant dans les championnats guyanais et national. La sélection guyanaise comptera sur des professionnels comme Sloan Privat (EA Guinguamp), Schaquille Dutard (EA Guinguamp), Ludovic Baal (Stade Rennais), Roy Contout (Berhane, Maroc) ou encore Kevin Rimane (PSG).

Le vainqueur de l’édition précédente de la Gold Cup est le Mexique qui s’était imposé par 3 buts à 1 face à la Jamaïque.