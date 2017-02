En Guyane, les mules mineures échappent en règle générale à la prison…

Si les décisions du tribunal correctionnel de Cayenne sont plutôt sévères à l’encontre des passeurs de drogue âgés de plus de 18 ans, la case prison n’est pas la destination, en général, des mules mineures interceptées en Guyane. Elles sont plutôt orientées en foyer, selon une source judiciaire. Recoupements et explications. En 2016, 371 mules ont été interceptées en Guyane. Comme l’a révélé Guyaweb, la semaine dernières, 48 d’entre elles étaient mineures. Sur ces 48 mules mineures transportant de la cocaïne, 42 étaient des garçons et 6 seulement étaient des filles, nous a-t-on précisé depuis au parquet. L’an dernier donc…

