Réforme du Bac  : lancement d’une consultation en ligne pour les lycéens

Une consultation en ligne est lancée par le ministère de l’Education nationale auprès des lycéens afin de recueillir leurs « réflexions » et leurs « idées » pour améliorer le baccalauréat. Dès aujourd’hui, mercredi 13 décembre, et ce jusqu’au 19 décembre, les lycéens pourront répondre à une série de questions concernant “leurs attentes” sur cet examen et leurs “idées” pour l’améliorer sur education.gouv.fr/consultationbac2021

Néanmoins à l’heure où nous écrivons ces lignes le site dédié est inaccessible (!)

Les résultats de cette enquête “seront dévoilés en janvier 2018 et permettront de nourrir la concertation pour parvenir à un baccalauréat profondément renouvelé dont la première édition se déroulera en 2021” précise le ministère de l’Education nationale dans un communiqué.

Depuis le 10 novembre, le ministre de l’Education nationale, Jean Michel Blanquer a confié « une mission de réflexion sur l’avenir du baccalauréat » à Pierre Mathiot, ancien directeur de l’institut d’études politiques (IEP) de Lille.

“Cette mission a pour objectif de réformer et revaloriser le baccalauréat en simplifiant son organisation et en affirmant sa fonction d’accès à l’enseignement supérieur” indique ministère. Un rapport doit être remis en janvier au ministre de l’Education qui rendra ses conclusions en février.