Rassemblement écocitoyen de BAM !

Fraîchement créé suite à la projection de Planète Océan, le documentaire de Yann Arthus Bertrand, dans le cadre d’un cycle de films en partenariat avec les Colibris Guyane et le Cinéma Eldorado de Cayenne, le collectif citoyen BAM ! qui doit son nom à Bouteille à la Mer, s’engage en faveur de la protection du milieu marin guyanais.

Sa première action se déroulera ce dimanche 12 mars à l’occasion d’un Mayouri mixant la vulgarisation scientifique, la découverte sportive et la création artistique dans l’eau et sur le sable, à la plage des Salines de Rémire-Montjoly.

Des activités tous publics entièrement gratuites

Si l’on en croit les prévisions météorologiques, le week-end sera ensoleillé pour ce Mayouri et des activités tous publics, entièrement gratuites, de 10h à 18h, autour du tri sélectif des déchets.

Seront aussi proposées d’autres activités ludiques : initiation au kite-surf, au paddle, aux grands cerf-volants, à l’aqua-training, à la méditation, au yoga, à la sculpture sur sable, à la création d’objets recyclés, à la découverte du plancton et des micro-plastiques au microscope.

Membre du collectif Bam ! et animateur d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), Boris Gantner explique que «ce premier Mayouri organisé en partenariat avec des associations de protection du milieu, des associations sportives et de vulgarisation scientifique, des établissements scolaires et des collectivités locales, vise à sensibiliser les jeunes et plus largement les habitants aux enjeux de protection des océans en vue d’un engagement progressif dans la transition écologique, pour un développement durable. »

Mayouri BAM ! Premier d’une longue série

Le collectif BAM ! regroupe environ «25 citoyens dont des professeurs du collège Réeberg Néron labellisé Etablissement en Démarche globale de Développement Durable (E3D), des chercheurs, des animateurs nature, des éducateurs sportifs».

BAM ! a dans ses cartons de nombreux projets, notamment un Mayouri d’éducation à l’environnement ainsi que «l’achat en crowdfunding d’un voilier léger pour les associations de défense du milieu et la réhabilitation d’une tapouille clandestine brésilienne pour en faire un espace de réunion et un espace de communication pour le collectif».

Un dimanche ludique et écocitoyen à la plage, c’est ce week-end.