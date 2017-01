Â« Tout le pilotage acadÃ©mique est Ã  revoir Â»

La colère syndicale ne retombe pas après l’annonce du départ de Youssoufi Touré et la nomination, mercredi, sur proposition de la ministre de l’Éducation nationale, d’un nouveau recteur. Des syndicats demandent une vraie mise à plat du fonctionnement du rectorat. « La rentrée 2016 fut, de l’avis de tous, une catastrophe, la pire rentrée depuis 20 ans, l’âge de notre jeune académie » vilipende le Steg-UTG. « Les exemples de dysfonctionnements n’ont pas manqué et nos mobilisations non plus ! Incapacité à faire face à la rentrée : non paiement normal des contractuels, non réponses aux manques d’enseignants (140 début octobre dans le secondaire), manque…