Ouverture de Parcoursup

C’est aujourd’hui qu’est lancée officiellement la plateforme internet Parcoursup (ex APB) qui va recueillir les vœux d’orientation post-baccalauréat des lycéens de Terminale et gérer leur entrée dans l’enseignement supérieur.

Parcoursup prend la place de la procédure APB (Admission Post-Bac) à travers laquelle s’est faite l’entrée des bacheliers dans l’enseignement supérieur jusqu’à l’an passé mais que le gouvernement a supprimée en raison de multiples dysfonctionnements qui lui étaient imputés – parfois à tort – et qui avaient abouti notamment à ce que plusieurs milliers de bacheliers se retrouvent sans affectation à la rentrée 2017.

Le « Plan étudiants » lancé par le gouvernement vise à réduire le taux l’échec en 1re année de Licence à travers une amélioration de l’accompagnement des lycéens vers leur entrée dans l’enseignement supérieur, ce qui passe par un renforcement de l’articulation avec le Secondaire et une meilleure information des élèves de Terminale pour les aider dans leurs choix d’orientation.

C’est donc via la plateforme Parcoursup que se fera désormais la procédure d’admission des lycéens dans l’enseignement supérieur, dont les principales étapes sont les suivantes :

Dès le 15 janvier : les élèves et leurs familles peuvent se rendre sur la plateforme Parcoursup afin de prendre connaissance du calendrier et des modalités de leur entrée dans l’enseignement supérieur.

Du 22 janvier au 13 mars : les lycéens de Terminale s’inscrivent sur Parcoursup en y créant leur dossier personnel, ils consultent les caractéristiques des formations supérieures (contenus, attendus, places disponibles, débouchés…), puis ils formulent dix vœux au maximum (contre 24 auparavant sur APB).

Jusqu’au 31 mars : les élèves confirment leurs vœux et finalisent leur dossier en rédigeant un « projet de formation motivé » pour chaque vœu, tandis que les proviseurs des lycées d’origine intègrent dans le dossier une « Fiche Avenir » comportant l’avis du Conseil de classe sur chaque vœu formulé.

A partir du 22 mai : les lycéens reçoivent progressivement des réponses à leurs vœux et des propositions d’admission, qui peuvent être conditionnées à l’acceptation de « parcours de formation personnalisés » visant à renforcer certaines compétences attendues par les établissements d’enseignement supérieur.

A partir du 26 juin : les lycéens restés sans proposition d’admission formulent de nouveaux vœux pour des formations ayant des places vacantes, une commission d’accès à l’enseignement supérieur étant chargée dans chaque académie d’étudier les voeux des bacheliers et de leur faire des propositions.

Pour se renseigner sur les milliers de formations de l’enseignement supérieur proposées en France hexagonale et dans les Outre-mer, les lycéens et leurs familles peuvent se rendre notamment sur parcoursup.fr ainsi que sur les site terminales2017-2018.fr et monorientationenligne.fr