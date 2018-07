La Ministre Vidal soutient l’Université de Guyane 

La ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, a rencontré hier élus et acteurs de la recherche et de l’éducation en Guyane dans les locaux de l’Université. En présence des acteurs de l’éducation et de la recherche en Guyane, le Recteur de l’Académie, Alain Ayong Le Kama, les parlementaires Lénaïck Adam, Gabriel Serville et Antoine Karam, le Préfet de Guyane, Patrice Faure, et de nombreux enseignants-chercheurs, Frédérique Vidal a réitéré son soutien à l’Université de Guyane (UG). Parmi les points abordés : l’adéquation entre la formation universitaire et les besoins et richesses du territoire, l’insertion professionnelle,…