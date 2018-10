« La politique éducative en contexte plurilingue »

Une conférence de Philippe Lacombe, ancien recteur de l’académie, le vendredi 5 octobre à 18h à l’Université de Guyane.

« La priorité nationale, plus encore pour la jeunesse, est l’égalité des chances. Au sein du système éducatif particulièrement, un volontarisme foisonnant concrétise cet engagement (…). En Guyane, du chemin a été parcouru. Des marges de progrès considérables existent. Plus que jamais, les partenariats institutionnels sont essentiels. Les grandes fédérations d’éducation populaire, les fédérations sportives, le tissu associatif qui œuvrent en faveur de la jeunesse doivent soutenir les politiques publiques, nationales et territoriales. Pour autant, les singularités sont nombreuses : le plurilinguisme et le multiculturalisme en font partie. La prise en compte des réalités sociales, économiques, environnementales ou encore culturelles doit féconder l’innovation nécessaire à la réussite de la jeunesse. Aujourd’hui, faire émerger et promouvoir les initiatives et les talents exige des ambitions partagées et des synergies en faveur de la jeunesse ».

Cette conférence-débat est destinée aux étudiants de l’Université, aux étudiants et stagiaires de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation ainsi qu’aux enseignants et acteurs locaux.

Professeur des Universités en sociologie, Philippe Lacombe a été délégué à la recherche et à la technologie puis recteur de l’académie de Guyane (2014-2016).