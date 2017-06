Etudier à Paris : le grand saut

Comme chaque année, l’été dans l’Hexagone est le moment pour des centaines de jeunes Guyanais de traverser l’océan et de s’installer dans la capitale française. Ils doivent surmonter leurs appréhensions et éviter plusieurs pièges afin d’être prêts pour la poursuite de leurs études, à la rentrée de septembre. Guyaweb fait le point. « On se forge son caractère, son indépendance, il faut faire ses courses, ranger son appartement, bref la vie adulte commence vraiment. » Nathan Mondika a 21 ans, vient de Kourou et vit dans l’Hexagone depuis déjà deux ans. Il se souvient très bien de ses premiers jours loin…