C’est la question posée par Yéhudi Farine, athlète autiste de haut niveau inscrit sur liste ministérielle, privé d’inclusion scolaire et d’accueil médico-social en Guyane, à son père Frédéric Farine qui continue de se battre pour l’avenir de son fils.

Ce lundi matin, c’est devant le Rectorat de la Guyane que notre confrère Frédéric Farine a dénoncé «l’inertie coupable des autorités de santé publique et d’éducation qui mettent en péril l’intégrité physique et l’avenir du citoyen et jeune athlète Yehudi Tingo Farine».

Son fils Yehudi Farine, déscolarisé depuis un an et demi, souffrant de troubles du spectre autistique (TSA) diagnostiqués depuis fin 2015, n’a donc pas fait sa rentrée via le dispositif collectif de scolarisation en Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) à temps partiel avec AESH (auxiliaire de vie scolaire).

«Mon fils n’a aucune prise en charge médico-sociale, aucun accueil en lycée par le Rectorat alors que depuis plusieurs semaines j’ai une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour qu’il puisse reprendre la scolarité et depuis fin juin j’ai un engagement écrit du Rectorat pour organiser sa rentrée au Lycée Melkior mais deux voire trois jours par semaines pour qu’il puisse reprendre sa scolarisation. Il me demande constamment: et le lycée papa ? Je n’ai aucune bonne nouvelle à lui annoncer» s’est insurgé Frédéric Farine.

«Dix jours après la rentrée, le Rectorat ne s’est pas conformé à cette notification alors que depuis fin juin il s’est engagé à mettre cela en place, j’ai demandé des précisions, des réunions préparatoires pour présenter la situation de mon fils et je n’ai aucune réponse de l’inspecteur à mes mails » pointe-t-il du doigt.

«Il n’est pas possible que je m’exprime devant les médias en parlant d’un enfant en particulier, il y a des règles de confidentialité qui sont très strictes dans le domaine du handicap, de la difficulté scolaire, comme dans le domaine médical, donc je ne pourrai pas répondre précisément» a botté en touche David Noël, Conseiller technique et académique pour la scolarisation des élèves en situation de handicap (CTASH), au sujet de l’absence de réponse sur la scolarisation en Ulis de Yéhudi Farine.

Enquête pour non assistance à personne en danger

Suite à la plainte déposée par son père auprès du Procureur le 13 juin dernier pour « non assistance à personnes en danger » (Guyaweb du 13 juin), le parquet de Cayenne a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire. «Pour moi il y a une sorte d’inertie coupable et peut-être quand ils vont se retrouver dans le bureau d’un juge ou d’un policier à s’expliquer, ils vont peut-être dire qu’il y a un problème humain derrière cette affaire car si le parquet fait une enquête pour non assistance à personne en danger, c’est qu’il a vu des choses dans le dossier, le parquet ne l’a pas classé sans suites. Je demande juste que la justice fasse son travail et qu’il y ait un peu d’humanité.»

Alors que Yehudi Farine est toujours dans l’attente d’une inclusion scolaire, la Direction technique nationale du sport adapté a fait savoir qu’elle souhaite sélectionner Yehudi en équipe de France pour les prochains Jeux européens de la jeunesse en Italie en octobre. «C’est mission impossible parce qu’un enfant qui n’est pas bien dans sa vie ne pourra être performant sportivement, alors qu’il a beaucoup de compétences et pour l’instant toutes les portes lui restent fermées. J’appelle cela un préjugé, de la discrimination par rapport à un handicap, à un élève méritant» s’est révolté Frédéric Farine.

>> Consulter la notification MDPH Ulis lycée à temps partiel datée du 5 juillet 2017