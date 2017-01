Derniers jours pour l’élection TPE

Pour la seconde fois, les travailleurs-ses des très petites entreprises sont invités à élire leurs représentants. Les concernés sont les salariés des entreprises de moins de 11 employés, les assistantes maternelles, et les salariés du particulier employeur. Le vote par voie postale et numérique (https://election-tpe.travail.gouv.fr/) a été ouvert le 30 décembre et se referme le 20 janvier dans les Outre-mer. Les votes sont fonction des syndicats candidats dans chaque « région » de vote, du collège et de la branche professionnelle. « Ce vote servira à déterminer le poids de chaque syndicat dans les commissions paritaires interprofessionnelles régionales qui seront mises en place…