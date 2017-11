«Du couac et du riz» à l’internat de Maripasoula

La grogne enfle à Maripasoula, la plus grande commune de France située au bord du Maroni. Les parents d’élèves du collège Gran Man Difou dénoncent la situation alarmante à l’internat vétuste de Maripasoula. Faute de denrées, les collégiens s’alimentent principalement en «couac et riz depuis plusieurs semaines». Alors qu’il y aurait «trop de gaspillage à la cantine» (France-Guyane du jour), au réfectoire de l’internat de Maripasoula c’est plutôt le régime sec. Daniel Petricevic, élu au Conseil d’administration et représentant des parents d’élève du collège de Maripasoula, alerte : «Il manque des crédits pour la ligne alimentation et la direction du collège impute…