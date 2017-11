Le Conseil d’État annule les sanctions dans l’affaire Ceregmia

Fred Célimène et ses anciens collègues de l’Université des Antilles peuvent souffler. Mercredi 8 novembre, la juridiction administrative suprême a annulé les sanctions qui pesaient sur eux. Il y a trois semaines, le Conseil d’Etat jugeait à Paris le recours de plusieurs professeurs de l’Université des Antilles mis en cause pour détournement de fonds (L’affaire du Ceregmia rebondit, Guyaweb du 19/10). Ils faisaient appel de leurs sanctions, qui leur ont été infligées pour des manquements graves à la déontologie et une mauvaise utilisation de subventions européennes, notamment. Cette sulfureuse affaire, dite du « Ceregmia » du nom du laboratoire d’économie-gestion de l’Université…