Bac : coup d’envoi d’une semaine d’examens

Les écrits du Baccalauréat général et technologique ont débuté ce lundi matin par la traditionnelle épreuve de philosophie. Du 18 au 25 juin, les 3432 lycéens guyanais des filières générales et technologiques du cru 2018 devront plancher sur plusieurs épreuves écrites en économie, mathématiques, langues vivantes, littérature, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, etc… Les résultats seront affichés le 29 juin.

Pour la philosophie, tous les candidats ont eu le choix ce lundi entre deux sujets de dissertation et un commentaire de texte.

Série Littéraire :

Que gagne-t-on à se cultiver ?

Les sociétés subissent-elles leur histoire ?

Série Economique et Sociale :

Vit-on en société par intérêt ?

Pourquoi cherche-t-on à démontrer ?

Série Scientifique :

Un artiste peut-il tout se permettre ?

Le droit satisfait-il notre besoin de justice ?

Baccalauréat technologique (toutes séries) :

La technique rend-elle plus humain ?

Le bonheur peut-il être durable.

Le Bac en Guyane en chiffres:

3432 élèves inscrits : 1272 au bac général, 1420 au bac professionnel et 741 en technologie

Le candidat le plus jeune à 15 ans et le plus vieux 53 ans

114 inscrits en candidat individuel

1296 incrits au BEP